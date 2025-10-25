جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

شيع العشرات من أهالي قرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الشاب أحمد حمدي، عقب مصرعه بخنجر على يد زميله بسبب خلافات العمل.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشاب من المسجد الكبير بالقرية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

واستقبل الأهالي الجثمان بالزغاريد وسط حالة من الحزن بين الجميع لرحيل الشاب أحمد حمدي فى جنازة مهيبة.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع شاب على يد زميله بسبب خلافات العمل.

بالانتقال، تبين مقتل أحمد حمدي، ابن قرية كفر البتانون، بخنجر على يد زميله بسبب خلافات العمل.

تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.