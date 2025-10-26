رئيس حركة حمـ.ـاس: الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب

قال رئيس حركة حمـ.ـاس في قطاع غزة خليل الحية إن الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب.

وذكر أنه لن نعطي الاحتـ.ـلال ذريعة لاستئناف الحـ.ـرب وسلمنا 20 محتجزًا إسرائيليًا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار وسيتم دخول مناطق جديدة الأحد للبحث عن بعض جثـ.ـامين محتجزين الاحتـ.ـلال.

وأكد "الحية": "لا تحفظ لدينا على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع و توافقنا مع كل الفصائل على أن مهمة الهيئة الأممية إعادة الإعمار في غزة و نريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني".

وأردف بأن السـ.ـلاح لا يزال موضع نقاش مع الفـ.ـصائل والوسطاء والاتفاق لا يزال في بدايته و نقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة.