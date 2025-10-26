مستوطنون يشعلون النار في 3 مركبات بقرية المغير شمال شرق رام الله

أضرمت ميليشيات المستوطنين النار في ثلاث مركبات، خلال هجومٍ شنّته الليلة الماضية على قرية المغير شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم المواطنون ويجبروهم على الانسحاب.

وواصلت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، منع المواطنين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم جنوب مدينة نابلس، تزامنًا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.

ووفقًا لوكالة سند للأنباء، قال رئيس مجلس قروي دوما جنوب نابلس سليمان دوابشة إن قوات العدو تواصل منع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تنسيق مسبق.

وأوضح "دوابشة" في تصريحٍ له، اليوم السبت، أن اعتداءات المستوطنين متواصلة على أراضي البلدة والمزارعين، وتنوّعت بين سرقة الزيتون، وتخريب المزارع، وسرقة صفائح الزينكو، إضافةً إلى تكسير الأشجار، ورعي الأغنام في أراضي المواطنين، وتكسير عدادات المياه، وإتلاف خطوطها.

وعلى مدار عامين، نفّذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ما تسبب باستشهاد 33 مواطنًا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

كما تسببت تلك الاعتداءات، بحسب الهيئة، في اقتلاع وتحطيم وتضرر نحو 48 ألفًا و728 شجرة، منها 37 ألفًا و237 من أشجار الزيتون.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات العدو الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بأن جيش العدو أغلق البوابة الحديدية عند المدخل الرئيس للبلدة، ومنع دخول أو خروج المركبات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحتلالية المتكررة التي تستهدف التضييق على حياة المواطنين وعرقلة تنقّلهم.

كما هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلّحين اعتدوا على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة وادي الحج عيسى بأراضي البلدة.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة مواطنين من بلدة قبلان أُصيبوا بجروح طفيفة جراء الهجوم، مشيرةً إلى أن المستوطنين كانوا يحملون أدوات حادة خلال الاعتداء، ما اضطر المزارعين إلى ترك أراضيهم عنوة.

ويتعرض المزارعون في الضفة الغربية لاعتداءات إسرائيلية متكررة، إذ يُمنعون من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.