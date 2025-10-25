ترامب يحدد مهلة للفصائل الفلسطينية لإعادة جثث الرهائن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس، وكتب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "على حماس إعادة جثث المخطوفين بسرعة وإلا ستتدخل دول أخرى مشاركة في عملية السلام".

وزعم أن "بعض الجثث يصعب العثور عليها، ولكن لسبب ما، لا تعيد حماس البقية. لنر ما ستفعله حماس خلال الـ 48 ساعة القادمة. أراقب الوضع عن كثب".

وعقد ترامب مساء السبت اجتماعا استثنائيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، حيث ناقشا سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والجهود المبذولة لضمان استمراره.

وخلال اللقاء، الذي شارك فيه أيضا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أشاد ترامب بالدور القطري في التوسط بين إسرائيل وحماس، قائلاً: "أنتم شركاء أساسيون في إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسنحافظ عليه طويلًا."

وفي حديثه للصحفيين المرافقين له بعد الاجتماع، أكد ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة "سيستمر لفترة طويلة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لن تتردد في إرسال قوات إلى غزة إذا استدعت الحاجة"، مشيرا إلى أن قطر قد تشارك أيضا في أي قوة استقرار دولية مستقبلية.

يأتي هذا اللقاء في ظل جهود إدارة ترامب لتثبيت الهدنة في غزة، وسط ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل التي تبدي استياء من بطء حماس في إعادة جثث الرهائن.

وقد وصل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، لمتابعة تنفيذ الاتفاق والإشراف على التنسيق الميداني.

وفي السياق ذاته، تعمل واشنطن على تشكيل فريق دولي لتحديد مواقع الأسرى وإعادتهم.

ويأتي الاجتماع الأمريكي–القطري على خلفية تقارب متزايد بين واشنطن ودول الخليج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد مواقفه الداعمة للدوحة وتعهده بتوفير ضمان أمني لها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية.