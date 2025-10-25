وطن السلام.. البيطريين: مشهد الطفلة ريتاج اختصر رسالة مصر للعالم

أعرب الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين عن سعادته بحضور احتفالية " مصر وطن السلام" بدار الاوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية.

وأضاف حسن كنت في غاية السعادة لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية، مشيرا إلى اعتزازه وفخره للمشهد الإنساني والأبوي للرئيس السيسي عندما دعا الطفلة الفلسطينية للصعود والجلوس بجواره.

أوضح النقيب العام، أن احتضان الرئيس السيسي للطفلة ريتاج بحنو الأب لطفلة فلسطينية فقدت عائلتها، مشهد لخص رسالة مصر للعالم، مؤكدا أن المشهد حمل رسالة مصر للعالم بنشر السلام وكرامة الإنسانية وحق البشرية في التنمية والرخاء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يضع مصر كل يوم في مكانة بارزة بين دول العالم، ويؤكد أن حسن نوايانا والمسئولية التاريخية والإنسانية تجاه أهالينا في فلسطين نابعة من الوجدان المصري، الذي اختار السلام والتنمية والرخاء للعالم وللأشقاء العرب.

ووجه حسن الشكر لفخامة الرئيس لمجهوادته الكبيرة والراسخة والمدروسة تجاه مصر والمصريين، والتي تحافظ على استقرار الوطن والمنطقة والتنمية والرخاء للعالم.