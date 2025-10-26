سوما: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية حلم تحقق على أرض الواقع |فيديو

أعربت الفنانة سوما عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فعاليات النسخة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدةً أن مشاركتها في هذا الحدث العريق تُعد فخرًا لها وشرفًا كبيرًا لأي فنان يحمل في داخله حبًّا للفن الأصيل.

وقالت “سوما”، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنها تحرص دائمًا على الغناء لنجوم الزمن الجميل الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ الغناء العربي، لذلك قدّمت خلال الحفل مجموعة من أغاني عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز، مؤكدةً أن فيروز لها مكانة خاصة في قلبها، إذ تربّت على أغانيها منذ طفولتها.

وقدّمت سوما الشكر إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وجميع القائمين على المهرجان، تقديرًا لجهودهم في دعم الفن الراقي والحفاظ على الهوية الموسيقية العربية، كما وجّهت تحيةً خاصة إلى الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير مصطفى حلمي على تعاونهم المتميّز.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن اختيار اسم كوكب الشرق أم كلثوم لتكريمها في دورة هذا العام يُعد فخرًا لمصر كلها، ودليلًا على اهتمام المهرجان بالحفاظ على التراث العربي الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة.



