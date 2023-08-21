استعدادًا للعام الدراسي.. أزهر الشرقية يكلف بتنفيذ حركة الندب والنقل لصالح العمل

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية انه في إطار استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على الوجه الأكمل، تم عقد إجتماعا مع أسامة الباشا مدير إدارة التنسيق اليوم بديوان عام المنطقة لبحث آليات تنفيذ ضوابط ندب المعلمين بكافة الإدارات التعليمية لجميع التخصصات.

وطالب رئيس المنطقة مدير إدارة التنسيق لمنطقة الشرقية بتنفيذ المقترح المتفق عليه لسد العجز بتنفيذ خطابات الندب بين المعاهد طبقًا للرؤية التي أقرها رئيس الإدارة المركزية منذ العام الماضي.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة الاستعداد الجيد وتنفيذ حركة الندب والنقل لصالح العمل مع التأكيد على تفعيل كافة الضوابط المعمول بها لسد عجز بعض التخصصات.

وناشد رئيس الإدارة المركزية بتغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد مطالبًا مديري الإدارات التعليمية عدم التهاون في تنفيذ خطابات الندب