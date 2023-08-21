عملة جديدة.. إعلان صادم من مسئول بصندوق النقد الدولي عن نهاية الدولار

قال ممثل البرازيل السابق في صندوق النقد الدولي، باولو نوجيرا باتيستا جونيور، إن النظام النقدي الدولي القائم على الدولار الأمريكي أصبح “مختلا” بشكل متزايد، مما دفع دول بريكس إلى التفكير في إنشاء عملتها الخاصة.

وقال باتيستا لشبكة “آر تي” الروسية، إنه على الرغم من أن الدولار سيظل عملة عالمية مهمة، إلا أنه لم يعد من الممكن الوثوق به.

وفي حديثه قبل قمة بريكس الـ15 في جوهانسبرج، قال الخبير الاقتصادي البرازيلي إن المؤسسات المالية التي تقودها الولايات المتحدة لا تلبي احتياجات البلدان النامية.

وأشار إلى “الاستياء المتزايد” بين اقتصادات الأسواق الناشئة من الطريقة التي تعمل بها المؤسسات القائمة على الدولار مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال باتيستا “ما زلنا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونشارك لكننا قررنا إنشاء طريقنا الخاص كتنمية لأن العالم أصبح متعدد الأقطاب بشكل متزايد ومؤسسات واشنطن لا تستجيب لذلك في إشارة إلى بنك بريكس”.

وتعرف المنظمة رسميا باسم بنك التنمية الجديد، وهي مؤسسة تنمية مالية متعددة الأطراف أنشأها تحالف الاقتصادات الناشئة الرئيسية، ويضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في عام 2014.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بنك التنمية الجديد تم إنشاؤه من قبل الاقتصادات الناشئة ومن أجلها دون مشاركة الدول المتقدمة، وادعى أنه “أكثر توجها نحو الجنوب العالمي مما يمكن أن يكون عليه البنك الدولي”.

وقال باتيستا: “كانت لدينا نية متعمدة لجعل البنك يتصرف بطريقة غير تدخلية، دعم الخطط والبنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان دون محاولة توجيهها، وإغراقها بقواعد ليست بالضرورة تلك التي يرونها مناسبة لاحتياجاتهم التنموية الخاصة”.

احتمالات التخلص من الدولار

وفي حديثه عن احتمالات التخلص من الدولار، ذكر أن الدولار سيظل “عملة مهمة للغاية”، لكن حقيقة أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح لاستهداف البلدان التي ينظر إليها على أنها معادية للغرب قد قللت من الثقة فيه.

وحذر من أنه “عندما تفعل الولايات المتحدة ما تفعله من خلال الاستفادة من دورها كمصدر للعملة المهيمنة، فإن الدول الأخرى غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها الاستمرار في استخدام الدولار كما كانت تستخدمه”.

وأصر باتيستا على أن العالم متعدد الأقطاب سيؤدي إلى تقليص دور العملات الغربية.

وأوضح: “لقد تسارع هذا مع استخدام الدولار لأغراض سياسية، لأغراض جيوسياسية، لا سيما الآن ضد روسيا”.

ووفقا لباتيستا، فإن بريكس لديها “دور تلعبه” في إنشاء عملتها الاحتياطية الخاصة.

اقترحت روسيا بالفعل أن تسمى العملة الجديدة “R-five”، حيث تبدأ عملات دول البريكس جميعها بالحرف 'R' (الحقيقي والروبل والروبية والرنمينبي والراند).