عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلي عن الدولار.. روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مجموعة بريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن محاولات الغرب للحفاظ على هيمنته كان لها تأثير معاكس، حيث شجعت الأغلبية العالمية الحقيقية على رفض استغلال مواردها من قبل الدول الأجنبية.

وكتب لافروف، في مقال لمجلة “أوبونتو” في جنوب إفريقيا قبل قمة بريكس، التي تفتتح في جوهانسبرج، اليوم الثلاثاء: “تحدث التحولات التكتونية في العالم اليوم ... نحن نشهد ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا”.

ووصف لافروف بريكس بأنها رمز للتعددية القطبية الحقيقية للعديد من الدول ذات التفكير المماثل، والتي تعمل بمثابة قوة إيجابية يمكن أن تعزز تضامن الجنوب العالمي والشرق العالمي وتصبح واحدة من ركائز نظام عالمي جديد متعدد المراكز أكثر عدلا.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وكتب لافروف: “لقد سئم المجتمع الدولي من الخداع والضغط من النخب الغربية وأخلاقهم الاستعمارية والعنصرية. لهذا السبب، على سبيل المثال، ليس فقط روسيا، ولكن أيضا عدد من البلدان الأخرى تقلل باستمرار من اعتمادها على الدولار الأمريكي، والتحول إلى أنظمة الدفع البديلة وتسويات العملة الوطنية”.

وقال لافروف إن روسيا وقفت باستمرار من أجل تعزيز مكانة القارة الأفريقية في نظام عالمي متعدد الأقطاب، ووعد بأن موسكو ستدعم أصدقاءنا الأفارقة بشكل أكبر في تطلعاتهم للعب دور متزايد الأهمية في حل المشاكل الرئيسية في عصرنا.

وستركز القمة في جوهانسبرج على أولويات غير مشروطة مثل تعزيز بنك بريكس وتحسين آليات الدفع وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، حسبما قال كبير الدبلوماسيين الروس الذي سيمثل موسكو شخصيا، بينما سينضم الرئيس فلاديمير بوتين عبر رابط فيديو.

إيران تؤكد أهمية عضويتها في مجموعة بريكس

وزير خارجية الهند: لدينا نوايا إيجابية بشأن توسيع بريكس

ووفقا للافروف، تكتسب شراكة بريكس زخما، حيث تقدم العديد من المبادرات الإبداعية التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والنمو الصحي للاقتصاد العالمي وحل النزاعات - على الرغم من أن المجموعة لا تهدف إلى استبدال الآليات الدولية القائمة، ناهيك عن أن تصبح 'قوة مهيمنة جماعية' جديدة.

لافروف روسيا الدولار الدولار الأمريكى قمة بريكس مجموعة بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

موضوعات متعلقة

تحد لـ الصين.. رئيسة تايوان: الموازنة الدفاعية للبلاد ستقفز لمستويات قياسية

أردوغان يعلق على قرار إيكواس بالتدخل العسكري في النيجر

شاهد| اندلاع حريق هائل في أحد أهم المراكز الثقافية باسطنبول

الإليزيه يعلن مصرع عسكري فرنسي في العراق

زلزالان متتاليان بقوة 3.9 و3.5 على ريختر يضربان بحر إيجة

الكويت.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

إيران تكشف آخر التطورات بشأت عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

العراق يوضح حقيقة حشد قوات أمريكية داخل أراضيه

ترشيحاتنا

هل تجدي التطعيمات السابقة؟| الصحة تحسم الجدل بشأن متحور كورونا الجديد "EG.5"

تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

مناخ العالم على حافة الهاوية| "ناسا" ترسم خريطة الطقس.. والنتائج مرعبة

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

تعرف على آخر موعد للتقدم لجوائز القومي للترجمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ