وزير خارجية الهند: لدينا نوايا إيجابية بشأن توسيع بريكس

قال وزير الخارجية الهندي، فيناي كواترا، اليوم الإثنين، إن الهند لديها نوايا إيجابية فيما يتعلق بتوسيع مجموعة دول بريكس.

وأضاف الوزير الهندي:"لا نريد الحكم مسبقا على نتيجة المناقشات حول توسيع بريكس" وفقا لرويترز.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن مجموعة "بريكس" ستدرس طلبات الدول بالحصول على عضوية المجموعة خلال القمة المقبلة.

وقال رامافوزا: "تمتلك بلدان بريكس بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية"، وأضاف، "يتزامن انعقاد قمة بريكس مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة".