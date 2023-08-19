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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهند: مصرع 71 شخصا بسبب الأمطار والانهيارات الأرضية

الهند
الهند

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن مناطق شمال الهند شهدت انهيارات أرضية كبيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن الأمطار الغزيرة تسببت في مصرع 71 شخصًا بأنحاء مقاطعة هيماشال براديش الواقعة في جبال الهيمالايا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ شمال الهند، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف السيارات وهدم المباني، كما تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في دمار واسع النطاق، خلال موسم الرياح الموسمية بالهند، وأكد الخبراء أن أزمة المناخ تزيد من تواترها وشدتها.

الهند شمال الهند القاهرة الإخبارية جبال الهيمالايا اخبار التوك شو

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