مفاجأة حول درجات تظلمات الثانوية العامة 2023 .. فيديو

كشف الكاتب الصحفي محمود عبدالرحمن، المتخصص في شئون التعليم، حقيقة الإعلان عن موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 غدا.

وقال الكاتب الصحفي محمود عبدالرحمن، المتخصص في شئون التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "آخر يوم للتظلمات اليوم، والأخبار المنتشرة عن الإعلان عن نتيجة التظلمات غدا أو في أي وقت أو تحديد معاد هو أمر غير صحيح بالمرة".



وأكد أن الإعلان عن موعد نتيجة التظلمات الثانوية العامة 2023، غير محدد حتى الآن، زدرجات تظلمات الثانوية العامة 2023، شبه منعدمة، لأن أغلبية الطلاب الذين تقدموا بالتظلمات لم يحصلوا على أي درجات".

وأوضح أن سبب عدم حصول الطلاب على أي درجات من نتيجة التظلمات، هو تصحيح ورقة إجابة الطالب 3 مرات، لذا كل طالب حصل على درجته من أول مرة وفقا لما تم إعلانه على المواقع الإلكترونية".

القصة كاملة للطالبين حصلا على 0%



وأوضح محمود عبدالرحمن، أن الطالبان اللذان حصلا على 0%، وبعد ذلك حصلا كل منهما على 80%، يعود أنهما حرر ضدهما محضر شغب أثناء الامتحانات، موضحًا أن الطالبان قام برفع مذكرة للشئون القانونية بالوزارة لرفع الحجب عن نتيجتهما، وما أثير حول أنهما حصلا على 80% نتيجة التظلم على النتيجة غير صحيح.