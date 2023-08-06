موعد ظهور نتيجة التظلمات ونصائح هامة للطلاب .. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، أنه تم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لمدة أسبوعين بدأت الخميس الماضي، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم، مع تأكيد من الوزارة بأن كل طالب سيحصل على حقه في ذلك إن ظهر ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.

وأشار إلى أنه حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، سيضاف إلى مجموع الطالب وبناء عليه يتم تعديل تنسيقه وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم والتعليم العالي.

وأوضح أن هناك عملا كبيرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وستم إعلان ذلك قريبا، ثم بعد ذلك الاتجاه إلى مراحل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة تطوير تسير وتعمل عليها.