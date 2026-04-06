قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
هل الدعاء يغير القدر؟.. علي جمعة يوضح تأثير الدعاء
بقوة 420 حصانًا.. سوبارو تطرح جيتاواي 2027| صور
طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت
مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

اقتصاد

3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يناير 2026 .

الميزان التجاري

ووفقا لبيانات الجهاز الصادره اليوم بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 4,8 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4,2 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15,0 %.

الصادرات   

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20,3٪ حيث بلغت 3,6 مليار دولار خلال شهر    يناير  2026  مقابل 4,5 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع أهمها: 
(عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 0,4٪، أسمدة بنسبه 47,1٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 21,3٪، بقول جافة بنسبة 47,8٪).
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق أهمها (فواكه طازجة بنسبة 35,1 % ، منتجات البترول بنسبة 17,5٪، ملابس جاهزة  بنسبة  7,3 % ،  قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 5,6 %).

  الواردات 

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3,2٪ حيـث بلغت 8,4  مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 8,7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلي انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:
( منتجات البترول بنسبة 26,5 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 10,2 %، قمح بنسبــة11,0 % ، لدائن باشكالها الاولية بنسبــة 16,4%).
بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يناير 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (الغاز الطبيعى بنسبة 3,6 % ، ذرة بنسبـة 39,4 ٪، سيارات ركوب بنسبة  40,9 %، فول صويا بنسبـة 6,1 %).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التجارة الخارجية الميزان التجاري الصادرات الواردات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

