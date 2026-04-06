3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يناير 2026 .

الميزان التجاري

ووفقا لبيانات الجهاز الصادره اليوم بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 4,8 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4,2 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15,0 %.

الصادرات

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20,3٪ حيث بلغت 3,6 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4,5 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع أهمها:

(عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 0,4٪، أسمدة بنسبه 47,1٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 21,3٪، بقول جافة بنسبة 47,8٪).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق أهمها (فواكه طازجة بنسبة 35,1 % ، منتجات البترول بنسبة 17,5٪، ملابس جاهزة بنسبة 7,3 % ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 5,6 %).

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3,2٪ حيـث بلغت 8,4 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 8,7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلي انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

( منتجات البترول بنسبة 26,5 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 10,2 %، قمح بنسبــة11,0 % ، لدائن باشكالها الاولية بنسبــة 16,4%).

بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يناير 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (الغاز الطبيعى بنسبة 3,6 % ، ذرة بنسبـة 39,4 ٪، سيارات ركوب بنسبة 40,9 %، فول صويا بنسبـة 6,1 %).