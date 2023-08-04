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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفعت فياض: الحد الأدنى للقبول بكليات القمة ينخفض هذا العام مقارنة بالماضي.. فيديو

رفعت فياض
رفعت فياض

قال الكاتب الصحفي، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة قد ينخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: الشريحة التي حصلت على مجاميع عالية في الثانوية العامة منخفضة عن العام الماضي لذلك سيتم النزول بتنسيق المرحلة الأولى عن العام الماضي".

وأشار  مدير تحرير أخبار اليوم،: "انخفاض بنسبة 1% لتنسيق كليات الطب العام الجاري عن العام الماضي"، موضحا: "المجاميع التي حصلت على 90% فما أكثر أقل من العام الماضي".

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