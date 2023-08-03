تعليم المنوفية تكرم الطالب أسامة محمد نصار رابع الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

كرم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، وبحضور طارق سعد الدين وكيل المديرية، الطالب أسامة محمد يوسف نصار لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية " رياضيات " بالشهادة الثانوية العامة 2023 بنسبة ٩٨.٩ ٪؜ .

وتمنى وكيل الوزارة، للطالب دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.



كما قدم مدير المديرية خالص تهانيه القلبية لأسرة الطالب على ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق ليصلوا به لهذا المستوى العلمي المتميز ، معرباً عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطالب والحفاظ على رفع اسم المنوفية عالياً في صدارة محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن هذا التفوق ليس جديداً على أبناء المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة والصدارة كل عام في تفوق أبنائها ، وأهدي هذا التفوق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .