نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. رفع درجات بعض الطلاب| والتعليم تعلنها غدا

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 ، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 “الدور الأول” .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 “الدور الأول” ، حصل بعض الطلاب على درجات زيادة مستحقة كانت غير محسوبة عند ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب المستحقين زيادة درجاتهم بعد تظلمات الثانوية العامة 2023 ، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار شهادة جديدة لهم بدرجاتهم الجديدة ومجموعهم الجديد ، كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمخاطبة مكتب تنسيق الجامعات 2023 بالتعديل الجديد الخاص بنتيجة هؤلاء الطلاب ، ويكون من حق الطالب فورا استرداد رسوم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 التي دفعها في المادة التي ثبت وجود درجات غير محسوبة فيها .

وكانت قد انتهت الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس 2023 ، مهلة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على الرابط الالكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أكدت أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على بوابة تظلمات الثانوية العامة.

وعلى رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يمكن للطالب أن يتعرف بشكل حاسم على مصيره في تظلمات الثانوية العامة 2023.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أن خدمة تظلمات الثانوية العامة 2023 كانت متاحة إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانترت، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة .

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )