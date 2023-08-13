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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تظلمات الثانوية العامة 2023 | وزير التعليم: «اللي له عندنا درجات هاياخدها»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين يشككون في نتيجة الثانوية العامة 2023. 

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كل طالب له الحق في التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، في حالة استحقاق الطالب لأي درجات إضافية غير محسوبة له ، سيحصل عليها فورًا.

تظلمات الثانوية العامة 2023 

وشهدت منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، إقبالا كثيفاً من آلاف الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

يأتي ذلك بهدف تأكد كل طالب من مدى حصوله على حقه كاملاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وتسجيل ملاحظات كل طالب في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2023. 

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا
  • اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.

وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .

وللحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي :  https://office365.emis.gov.eg/ 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 تظلمات

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