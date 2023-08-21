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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق رحمي يلتقي رئيس جهاز التعمير ويناقش المشروعات الجاري تنفيذها بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بمقر وزارة الإسكان، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

 

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وناقش المحافظ خلال اللقاء، آخر مستجدات ونسب تنفيذ المشروعات المكلف بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي في مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث تنمية شاملة بالقرى المصرية.

وتناول اللقاء وضع جدول زمني لإنهاء جميع المشروعات على الوجه الأمثل لتبدأ الدخول في الخدمة.

وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها جهاز التعمير  إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية البيطرية، إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، الكبارى، المنشآت الصحية، نقاط الإسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعى، مشروعات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق بالإضافة إلى مشروعات إنشاء العمارات السكنية للمواطنين .

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وفي السياق ذاته ناقش المحافظ مستجدات الأعمال بمشروعات الجهاز بالمحافظة (رصف وتأهيل وتطوير كورنيش مدخل قرية محلة أبو علي، تطوير البنية التحتية لمساكن الأوقاف بالعجيزي، تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، توسعة كوبري سكة المحلة بمدينة طنطا، توسعة كوبري الطريق الزراعي بقحافة بمدينة طنطا، مجزر شوني).

وأشار إلى تقديمه كل سبل الدعم الكامل وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في هذه المشروعات مع مراعاة جودة الأعمال وإنهاءها خلال جدول زمني محدد تمهيدا لدخولها الخدمة لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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من جانبه، وجه رئيس جهاز التعمير الشكر لمحافظ الغربية على متابعته المستمرة للمشروعات، مشيدًا بالتعاون البناء بين محافظة الغربية وجهاز التعمير، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني الغربية.

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التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخدمات الحكومية الجهاز المركزي للتعمي

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