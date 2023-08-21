القومي للجودة يعقد أول لجنة اعتماد لرخصة مزاولة المهنة بمجال البصمة الكربونية

استضاف المعهد القومي للجودة، في مقره، أول لجنة اعتماد في مجال البصمة الكربونية وذلك بعد تحقيق جميع متطلبات التأهيل والتوعية بمواصفات حسابات البصمة الكربونية .

جاء ذلك تماشيا مع رؤية القيادة السياسية ودعم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمعهد في تفعيل دوره المنوط به في نشر ثقافة الجودة حيث أنه يعد بيت الخبرة الوطنى المسئول عن نشر التوعية وتطبيق نظم الجودة لتنمية الوعى بدور وأهمية الجودة لمواجهة التحديات في كافة القطاعات بما يتوافق مع المعايير الدولية والنظم العالمية .

وعقدت اللجنة برئاسة محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة وعضوية كلا من: الدكتور مجدى علام مستشار مرفق البيئة العالمى (GEF) وأمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب ورئيس اتحاد المؤسسات الاهلية للمناخ، والدكتورة هانم الشيخ أستاذ تغذية بمركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى السيد الشربينى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المستشار القانوني للمعهد القومى للجودة، وبحضور المسئولين عن رخصة مزاولة المهنة بالمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة.

وأجريت المقابلات من خلال الحضور المباشر بمقر المعهد القومى للجودة كما تم تفعيل خاصية الاون لاين عبر تطبيق ميكروسوفت تيمز لمن هم خارج جمهورية مصر العربية .

جاء ذلك تحقيقا لتوجهات الدولة نحو الحد من الاحتراز العالمي وتحقيق الحياد الكربوني على النحو الموصي به من قبل الجهة المعنية بتغيير المناخ (IPCC) وأنه من الضروري فهم مصدر انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحرارى الأخرى ، حتى يتم اتخاذ إجراءات يمكن أن تحد من الانبعاثات .

يشار إلى أن أن البصمة الكربونية هى الكمية الاجمالية للغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي وتتضمن ثاني أكسيد الكربون (CO 2) والميثان (CH 4) وأكسيد النيتروز (N2O) ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs).

وجدير بالذكر أن البصمة الكربونية تساعد في مكافحة التغير المناخى وتعد أداة لقياس تغير المناخ سواء من الافراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات ، ومن مزايا قياس البصمة الكربونية :

1- فهم مصادر الانبعاثات الرئيسية في المؤسسة .

2- تحديد أهم التحديات والفرص .

3- مشاركة أصحاب المصلحة .

4- زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق وتنفيذ إستراتيجيات مستدامه للحد من الكربون .