بسقف مكشوف.. استون مارتن تطلق سيارتها الجديدة DB 12 |صور

تواصل شركة استون مارتن تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة DB 12 فولانتي، التي تنتمي إلى إصدارات السقف المكشوف.

وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري مميز بإطلالة السيارات السياحية الفائقة، بالاضافة إلى طرحها عبر حزمة من التقنيات الفنية عالية الأداء.

استون مارتن DB 12 فولانتي

القدرات الفنية لـ استون مارتن DB 12 فولانتي

استون مارتن DB 12 فولانتي

وتتوافر السيارة استون مارتن DB 12 فولانتي بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي مقترن بشحان توربيني مزدوج، وتأتي السيارة بقوة قدرها 680 حصانا، عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم اقصى للدوران 590 رطل/قدم أي ما يعادل 800 نيوتن/متر عند 2750 و6000 لفة في الدقيقة.

استون مارتن DB 12 فولانتي

وتصل السرعة القصوى للسيارة استون مارتن DB 12 فولانتي إلى 202 ميلا في الساعة، وبفضل قدراتها الفنية القوية تستطيع أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 60 ميلًا خلال 3.6 ثانية، أو 62 ميلاً في فترة زمنية تستغرق 3.7 ثانية.

استون مارتن DB 12 فولانتي

وتضم السيارة استون مارتن DB 12 فولانتي إطارات ميشلان بايلوت سبورت S5، مع عجلات من الألومنيوم قياسها 21 بوصة ذات تصميم هندسي مميز، كما تتوافر بعدد من حساسات الحركة وتقنيات الحماية والأمان، وباقة من المكابح عالية الأداء، وكاميرا للمتابعة، وشاشة داخلية تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقصورة داخلية تتسم بالفخامة.