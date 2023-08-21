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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع محافظ الوادي الجديد جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف.

وتناول الاجتماع ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادي الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين في إقامة مشروعات من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة في مجال المشروعات التراثية واليدوية والحرفية، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن ٦٩٤٧ مشروعا، بقيمة ٥٩٢ مليون جنيه بإجمالي ١٤ ألفا ١٧٧ فرصة عمل، وأكد المحافظ على دعم الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود محافظة الوادي الجديد في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء.

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلى الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والعامة بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ، وخدمة  عملية التنمية وتعزز المزايا النسبية للمحافظة وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لابناء الوادي الجديد .

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بالمحافظات ومن بينها محافظة الوادي الجديد لتحقيق أقصي عائد اقتصادي وخدمي للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات.

واختتم آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث تمت الإشارة إلي أن إجمالي ما ستتم زراعته 145 ألف شجرة للمرحلة الأولى من المبادرة ، وأكد المحافظ أنه فور استلام الأشجار، يتم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، ويقوم مسئولو الوحدات المحلية للمدن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

هشام امنة التنمية المحلية محافظ الوادي الجديد المخلفات البلدية

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