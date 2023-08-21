ضربات داخل إسرائيل.. نتنياهو يوجه اتهامات خطيرة لـ إيران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إيران والجماعات التابعة لها بتنظيم وتمويل موجة الهجمات الحالية ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو لدى وصوله إلى منطقة الخليل حيث قتلت امرأة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الاثنين وأصيب مواطن إسرائيلي آخر بالرصاص: "نتخذ إجراءات وسنواصل اتخاذ إجراءات إضافية، هجومية ودفاعية على حد سواء، من أجل تصفية الحسابات، وكذلك مع داعميهم من الخارج" .

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في خطابه : "من المهم أن نفهم التغييرات المهمة التي تحدث على الأرض. فهي مرتبطة بالتمويل الإيراني وانتشار الأسلحة بقيادة إيران. تستخدم إيران كل الوسائل لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على عملية إطلاق النار في حوارة، والذي قتل فيه مستوطنان اثنان.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قواتنا تعمل للوصول إلى منفذ الهجوم في حوارة أمس وتصفية الحساب معه".

وأضاف: "تعمل القوات الأمنية الإسرائيلية على العثور على الإرهابي. وسيأتي يومه، في وقت أقرب مما يعتقد"، وفق قوله