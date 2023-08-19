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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ33 على التوالي

أرشيفية
أرشيفية

تجددت الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية، للتعديلات القضائية، مساء اليوم السبت في مئات المراكز في جميع أنحاء إسرائيل، للأسبوع الـ33 على التوالي.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة، كما توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وتحدث رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في تجمع حاشد، قائلا "هذه الحكومة المختلة شنت هجوما على رئيس الأركان لأنها تكره الحقيقة. لا تريد سماعها ، ولكن ليس لها خيار"

وأضاف: "المشكلة ليست في الاختصاص للجيش الإسرائيلي - المشكلة هي كفاءة نتنياهو. المشكلة هي أنهم يدمروننا من الداخل".

وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان قبيل انطلاق التظاهرات، إن "إسرائيل تتدهور إلى ديكتاتورية، ليس فقط في التشريع ولكن أيضًا في السلوك الاستبدادي لرئيس الوزراء".

وأضافوا أن "إسرائيل تمر بأوقات خطيرة: تهديدات للإعلام الحر والمحاكم والمجتمع المدني"، ولا يمكن إنقاذها إلا "باحتجاج حازم لا هوادة فيه".

وتتواصل الاحتجاجات في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خـلفية خطة التشريعات القضائية.

وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

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