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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة لـ بولندا بقيمة 12 مليار دولار

اباتشي
اباتشي

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع مروحيات أباتشي إيه إتش-64 إي وأنظمة أخرى إلى بولندا بمبلغ 12 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاجون.

طلبت وارسو الإذن بشراء 96 طائرة هليكوبتر من واشنطن، بالإضافة إلى قطع غيار وأنظمة وأسلحة مختلفة.

وتلقى الكونجرس الأمريكي بالفعل إخطارا بهذا القرار، وأمامه الآن 30 يوما للنظر في صفقة محتملة وحظرها المحتمل.

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في وقت سابق، قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازتشاك، إن وارسو تريد الحصول على أسلحة أمريكية لتعزيز الدفاع على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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