روسيا جندت عشرات المخربين عبر الإنترنت لاستهداف بولندا ..تقارير

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات البولندية تعتقد أن وكالة المخابرات العسكرية الروسية، كانت تجند أشخاصًا من خلال إعلانات الوظائف عبر الإنترنت لتعطيل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا التي كانت تمر عبر البلاد.

ووفقا لما ذكره التقرير:بدأت قوائم الوظائف المشفرة بالظهور على الإنترنت في وقت مبكر من هذا العام. كانت المهام وضيعة - وضع منشورات أو لافتات معلقة في الأماكن العامة - والأجور زهيدة. لكن بالنسبة لعدد قليل من اللاجئين من شرق أوكرانيا، كان الوعد بالحصول على نقود سريعة أمراً لا يمكن تفويته.

سرعان ما أدرك المستجيبون أن هناك مشكلة: تضمنت الوظائف توزيع دعاية مؤيدة لروسيا نيابة عن صاحب عمل مجهول. بالنسبة للراغبين في إكمال المهام على أي حال، فقد أخذ العمل منعطفًا أكثر خطورة.

في غضون أسابيع، تم تكليف المجندين باستكشاف الموانئ البحرية البولندية ووضع الكاميرات على طول السكك الحديدية وإخفاء أجهزة التتبع في البضائع العسكرية، وفقًا للمحققين البولنديين. ثم، في مارس، صدرت أوامر جديدة مذهلة لعرقلة القطارات التي تحمل أسلحة إلى أوكرانيا.

لم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق. على الرغم من القضاء على التهديد، قال محقق لصحيفة واشنطن بوست إن "التهديد الأوسع لا يزال قائما. وقال إن أجهزة التجسس الروسية لا تزال نشطة في بولندا، و"ستحاول القضاء على الأخطاء التي ارتكبتها".