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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتخابات الزمالك خلال ديسمبر القادم.. اختيار لجنة ثلاثية من ذوي الكفاءات

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد أن وزارة الشباب والرياضة استقرت على أسماء اللجنة الثلاثية (المدير المالي، والإداري، ومدير النشاط الرياضي) والتي ستتولى إدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات تعين مجلس إدارة جديد، مؤكدا أن اللجنة مكونة من شخصيات محترمة وتتمتع بكفاءة عالية ستكون لجنة مميزة قادرة على احتواء الأوضاع والتحديات التي تواجهها النادي.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والذي تقدمه الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع مع اللجنة ووضعوا الخطوات العريضة لخارطة الطريق للفترة المقبلة لنادي الزمالك، لافتا إلي أن الإعلان الرسمي عن تلك الأسماء سيكون غدا الثلاثاء.

وأشار إلي أن اللجنة الثلاثية ستتولى تعيين عدد من اللجان المعاونة،  والتي ستشمل لجنة مالية وفنية وإدارية وقانونية، فضلا عن لجنة لإدارة العضويات ، منوها الي أن الجميع اتفق على لم الشمل والعمل تحت مظلة واحدة لعودة البطولات لنادي الزمالك وتجميد اي ازمات.


وأكد أن اللجنة الثلاثية ستتولى إدارة شئون الزمالك حتى موعد انتخابات النادي والتي ستعقد في النصف الثاني من ديسمبر. 

الزمالك وزارة الشباب الرياضة اللجنة الثلاثية توك شو نادي الزمالك

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