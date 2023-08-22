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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

 

وتألقت هنا الزاهد ، بإطلالة ملفتة مرتدية جيب قصير فوق الركبة مطرزة بالورود و نسقت معه توب ابيض مكشوف البطن وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وانيقة.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بدء التحضيرات عن  لفيلمها الجديد "طه الغريب"، ومن المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية.


 

نشرت هنا الزاهد، صورة لها تجمعها مع صناع العمل حسن الرداد وأحمد السبكي، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: فيلم طه الغريب عن رواية طه الغريب لـ محمد صادق.. بحب أوي الرواية ومتحمسة أشوفها فيلم قريب يا رب.

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IMG_0789
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