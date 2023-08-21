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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف زيزو وفتوح من نادي الزمالك.. وسر رفض صلاح الانضمام للدوري السعودي.. التفاصيل

زيزو وفتوح
زيزو وفتوح

أكد الناقد الرياضي  بليغ ابو عايد الموقف النهائي من استمرار أو حيل عدد من لاعبي نادي الزمالك، والسر وراء رفض محمد صلاح من التعاقد مع الدوري السعودي. 

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc ، أن احمد سيد زيزو نجم الزمالك لن يرحل من الزمالك، ومستمر ومتمسك باستمرار اللعب للزمالك. 

وأشار إلى أنه مع ممارسة اللجنة الثلاثية عملها، ومع بداية عودة الفريق في سبتمبر المقبل سيكون تجديد عقد  احمد فتوح وهي أول القرارات التي ستتخذها اللجنة.

السبب الرئيسي في رفض محمد صلاح الانضمام للدوري السعودي

وكشف ابو عايد السبب الرئيسي في رفض محمد صلاح الانضمام للدوري السعودي ، مؤكدا أن صلاح يمتلك طموح كبير وارتبط اسمه بتكسير الارقام القياسية، لاسيما وأنه أصبح من ضمن أفضل ٥ هدافين في ليفربول، فضلا عن إيمانه بقدرته في تحقيق إنجازات أكثر في ليفربول، وان الامال معلقة عليه ليقود الفريق لتحقيق نتائج أكثر. 

الزمالك زيزو فتوح دوري السعودي اللجنة الثلاثية

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