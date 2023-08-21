رئيس التنمية الصناعية: مصر انتهت من مشروعات قومية تؤهلنا لنكون دولة صناعية كبرى

أكد محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك عددا من الأزمات التي يمر بها العالم أجمع وليس في الإقليم أو دولة بمفردها، مشيرا إلى أن الأزمة، أزمة طاقة وتغير مناخي والحرب الروسية الأوكرانية، وهي أزمات عالمية طاحنة.

وأضاف "عبدالكريم"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد جميل ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كافة معدلات النمو في كل دول العالم انخفضت عما كان متوقعا، وهذا يدل على أن مصر تعيش كجزء من المنظومة العالمية وعانت كثيرًا من الأزمة، مؤكدًا أن الصناعة دائمًا تعمل لوقت طويل، والدولة المصرية منذ فترة طويلة تركز على تطوير الصناعة.

وأوضح أن الدولة المصرية انتهت من عدد من المشروعات القومية الكبرى والتي تؤهل مصر أن تكون دولة صناعية كبرى، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة ركزت الدولة المصرية على دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو شيء مهم جدًا يجب التركيز عليه، حيث إن دور القطاع الخاص في الدول الصناعية هو أساس والدولة دورها داعم.

رغم تصدير بعض الأزمة

ونوه بأن الدولة بدأت في تحفيز القطاع الخاص للعمل، وذلك من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، والذي يأتي حال وجود دافع من قبل الاستثمار المحلي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات جيدة بتوطين شركات عالمية لصناعات في مصر رغم تصدير بعض الأزمة.