التنمية الصناعية: تأهيل الكوادر من أجل زيادة الإستثمارات الأجنبية

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التصدير له أهمية كبيرة، مشيرا إلى العمل على تأهيل الكوادر الصناعية من أجل زيادة الإستثمارات الأجنبية.

وقال محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، نعمل على تعميق التصنيع المحلي، للدخول في مراحل أعمق في الصناعات ووجود صناعات محلية تنافس السوق العالمي.

وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الدولة المصرية تركز على المجمعات الصناعية، والتي يوجد بها أكثر من 5 ألاف مصانع صغيرة ومتوسطة، مع العمل على تأهيل الكوادر الشابة من خلال التعليم الفني والصناعي.

وأشار محمد عبد الكريم إلى أنه تم طرح 790 قطعة أرض لإنشاء مجمعات صناعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مما يعمل على زيادة الصناعات.