قبل ساعات من القمة.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قادة مجموعة بريكس قد يناقشون احتمال التداول مع بعضهم البعض بالعملات الوطنية والتخلي عن الدولار الأمريكي.

وقالت “فاينانشال تايمز”، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم على دراية بالمناقشات: "بدلا من التحرك الأوسع نحو التخلي عن الدولار الأمريكي، قد تركز القمة على إيجاد اتفاق على أن أعضاء بريكس يجب أن يتاجروا بشكل متزايد مع بعضهم البعض بعملاتهم المحلية".

ووفقا للمصادر، فإن "العملة الموحدة ليست على جدول الأعمال، على الرغم من الاستياء المتزايد من هيمنة الدولار الأمريكي بين الأعضاء”.

ستعقد قمة بريكس في جوهانسبرج في الفترة من غدا الثلاثاء 22 إلى 24 أغسطس الجاري، وسيحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.