عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل ساعات من القمة.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قادة مجموعة بريكس قد يناقشون احتمال التداول مع بعضهم البعض بالعملات الوطنية والتخلي عن الدولار الأمريكي.

وقالت “فاينانشال تايمز”، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم على دراية بالمناقشات: "بدلا من التحرك الأوسع نحو التخلي عن الدولار الأمريكي، قد تركز القمة على إيجاد اتفاق على أن أعضاء بريكس يجب أن يتاجروا بشكل متزايد مع بعضهم البعض بعملاتهم المحلية".

ووفقا للمصادر، فإن "العملة الموحدة ليست على جدول الأعمال، على الرغم من الاستياء المتزايد من هيمنة الدولار الأمريكي بين الأعضاء”.

تعزيز العملات الوطنية والابتعاد عن الدولار.. روسيا تعلن جدول أعمال قمة البريكس

الأمين العام للأمم المتحدة يستعد لإلقاء خطاب مهم في قمة بريكس.. تفاصيل

ستعقد قمة بريكس في جوهانسبرج في الفترة من غدا الثلاثاء 22 إلى 24 أغسطس الجاري، وسيحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

الدولار الدولار الأمريكى بريكس مجموعة بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

موضوعات متعلقة

تطور خطير.. طائرات أمريكية وأوروبية تخترق المجال الجوي في سوريا 18 مرة

الأمين العام للأمم المتحدة يستعد لإلقاء خطاب مهم في قمة بريكس.. تفاصيل

الرئيس التونسي يبحث مع وزير الصحة ملف يمس الأمن القومي

إعلان عاجل من التعليم بالسعودية بشأن الموظفين بالمدارس

رسميا.. قرار خطير من المجلس العسكري في النيجر استعدادا للحرب

فوضى في أوكرانيا بسبب تأخر الغرب في توريد مقاتلات إف 16.. تفاصيل

الكشف عن سيناريو كارثي بـ أوكرانيا بسبب حلف الناتو

بعد روسيا.. تحذيرات من دولة أوروبية أخرى ستغزو أوكرانيا

ترشيحاتنا

كواليس صفقة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي بعد استقالة إدارة الزمالك.. فيديو

معنى أنت ومالك لأبيك.. علي جمعة: هذا ليس من حق هؤلاء الآباء

أمطار مبكرة.. مركز المناخ يفجر مفاجأة عن حالة الطقس الساعات المقبلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

لن تدفع دولارا واحدا لشراء حبوب بـ2025.. الجزائر تتجه للاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية بثورة علمية "القمح نموذج"

بالأسعار.. 5 سيارات رياضية الأكثر مبيعًا في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ