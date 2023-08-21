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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يستعد لإلقاء خطاب مهم في قمة بريكس.. تفاصيل

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيتوجه إلى قمة بريكس في جنوب إفريقيا لمناقشة أهمية التعاون الدولي وتغير المناخ وقضايا أخرى.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قال دوجاريك، إن “الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا لحضور القمة الـ15 لمجموعة بريكس”، مضيفا أن جوتيريش سيغادر نيويورك مساء الثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: “سيوجه جوتيريش رسالة واضحة مفادها أنه في عالم ممزق تغمره الأزمة، لا يوجد بديل موثوق للتعاون”.

عند سؤاله عن توسع بريكس، شدد دوجاريك على أن الأمر متروك للمجموعة لتقرر من سيصبح عضوا.

وستعقد قمة البريكس في جوهانسبرج بـ جنوب أفريقيا من الثلاثاء إلى الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه لابد من عمل أدوات دفع مقاومة للمخاطر الخارجية وتعزيز دور العملات الوطنية في المعاملات المتبادلة بين دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

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وأضافت زاخاروفا في بيان لها، أن جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة البريكس في جوهانسبرج، يتضمن مناقشة القضايا المتعلقة بإنشاء أدوات دفع مقاومة للمخاطر الخارجية وتعزيز دور العملات الوطنية في المعاملات المتبادلة.

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