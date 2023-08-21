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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على تفاصيل استعدادات جوهانسبرج لاستضافة قمة مجموعة بريكس

البريكس
البريكس

كشف الإعلامي أحمد بشتو موفد قناة "القاهرة الإخبارية" في جوهانسبرج، عن تفاصيل استعدادات قمة مجموعة بريكس الـ15 في جنوب أفريقيا.

تفاصيل الاستعداد لقمة البريكس الـ 15

وقال بشتو خلال إفادة لبرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، إن مدينة جوهانسبرج مزدانة بشكل كبير لاستقبال هذه القمة المهمة، والإذاعات المحلية الجنوب أفريقية لا حديث لها إلاّ عن "بريكس" وما ستخرج عنه والملفات التي تناقشها.

وذكر أن الإعلام الجنوبي الإفريقي يتحدث عن الآمال المنعقدة على هذه القمة في إعلاء الصوت الأفريقي من جانب، وإعلاء صوت الدول الأخرى التي تسعى إلى عدالة اقتصادية حول العالم، كما تقول هذه المجموعة الاقتصادية منذ أن بدأت في 2009.

وبدأت مجموعة "بريكس" بفكرة أطلقها أحد خبراء بنك جولمان ساكس الأمريكي، وهى الآن حسب الكثير من الخبراء تسعى إلى هز عرش الدولار، في الناتج القومي وفي حجم التجارة العالمية وفي أشكال المبادلات التجارية العالمية وفي هيمنة الدولار سياسيًا.

وأوضح أنه بعد ساعات قليلة في التاسعة من صباح الغد ستعقد قمة مجموعة بريكس الـ 15، وبالتالي هناك أمران لافتان على أجندة هذه الاجتماعات، وتوثيق قاعدة هذه المجموعة من 5 دول حيث سيناقش طلبات 19 دولة وربما تصل إلى 23 دولة تسعى للانضمام إلى بريكس. 
 

بريكس جوهانسبرج قناة القاهرة الإخبارية دينا سالم المراقب

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