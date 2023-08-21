انطلاق قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا ..غدا

عرض برنامج "المراقب"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا عن انطلاق قمة مجموعة بريكس الـ15 في جنوب أفريقيا، غدا، حيث يبدو أن خريطة قوى النظام الاقتصادي العالمي ستتغير بعد قمة مجموعة بريكس والتي ستُطلق غدا بجوهانسبرج وسط إقبال كبير من الدول على الانضمام لها سعيا لإنشاء متعدد الأقطاب.

انطلاق قمة البريكس غدا

وتتولى جنوب أفريقيا الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس للقمة الخامسة عشر للمنظمة والتي ستقام في الفترة من 22 أغسطس حتى 24 أغسطس الجاري.

وذكر التقرير، أن القمة تناقش مجموعة من القضايا التي تتمحور حول هدف التصدي للهيمنة الغربية ومحاولة إدخال تغييرات على النظام المالي العالمي بما يخدم اقتصادات دول الجنوب في مواجهة نفوذ دول الشمال.

ويشارك بالقمة أكثر من 40 دولة، حيث يحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي، ومن المقرر أن تبحث دول بريكس التي تتألف الآن من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا توسيع عضويتها وأبدى عدد متزايد من البلدان من جنوب العالم اهتماما بالانضمام.