رسالة عاجلة من الرئيس الصيني إلى جنوب إفريقيا قبل انعقاد قمة البريكس

يتجه الرئيس الصيني شي جين بينج إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج لحضور قمة البريكس الـ 15، وكذلك للقيام بزيارة دولة إلى جنوب أفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية CGTN.

وقبل الوصول إلى جنوب إفريقيا، كتب الرئيس الصيني مقالة في الإعلام الجنوب إفريقي، حيث دعا شي لمزيد من الصداقة والتعاون بين الصين جنوب إفريقيا لتحقيق نجاح أكبر.

وقال الرئيس الصيني في المقالة، إن العلاقات بين بكين جوهانسبرج تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وفي مواجهة التغيرات العميقة غير المسبوقة منذ قرن من الزمان، سيوفر التعاون الصيني الإفريقي القوي مزيدا من الزخم الجديد للتنمية العالمية ويضمن قدرا أكبر من الاستقرار في العالم.

وأضاف شي أنه يتعين على الصين وجنوب إفريقيا، باعتبارهما دولتين من دول الجنوب العالمي، العمل معا للمطالبة بصوت وتأثير أكبر للدول النامية في الشؤون الدولية، وتعزيز الإصلاح المتسارع للمؤسسات المالية الدولية، ومعارضة العقوبات الأحادية.