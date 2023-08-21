عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الرئيس الصيني إلى جنوب إفريقيا قبل انعقاد قمة البريكس

الصين وجنوب إفريقيا
الصين وجنوب إفريقيا

يتجه الرئيس الصيني شي جين بينج إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج لحضور قمة البريكس الـ 15، وكذلك للقيام بزيارة دولة إلى جنوب أفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية CGTN.

وقبل الوصول إلى جنوب إفريقيا، كتب الرئيس الصيني مقالة في الإعلام الجنوب إفريقي، حيث دعا شي لمزيد من الصداقة والتعاون بين الصين جنوب إفريقيا لتحقيق نجاح أكبر. 

وقال الرئيس الصيني في المقالة، إن العلاقات بين بكين جوهانسبرج تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وفي مواجهة التغيرات العميقة غير المسبوقة منذ قرن من الزمان، سيوفر التعاون الصيني الإفريقي القوي مزيدا من الزخم الجديد للتنمية العالمية ويضمن قدرا أكبر من الاستقرار في العالم. 

وأضاف شي أنه يتعين على الصين وجنوب إفريقيا، باعتبارهما دولتين من دول الجنوب العالمي، العمل معا للمطالبة بصوت وتأثير أكبر للدول النامية في الشؤون الدولية، وتعزيز الإصلاح المتسارع للمؤسسات المالية الدولية، ومعارضة العقوبات الأحادية.

قبل يوم من انطلاق القمة.. ماذا لو انضمت السعودية إلى مجموعة البريكس؟

قبل يوم من انطلاق قمة المجموعة.. البريكس تسعى لتحقيق توازن بالعلاقات الدولية

البريكس الرئيس الصينى شي جين بينج جنوب افريقيا جوهانسبرج الصين التعاون الصيني الأفريقي قمة البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

قبل يوم من انطلاق القمة.. ماذا لو انضمت السعودية إلى مجموعة البريكس؟

خبير اقتصادي يكشف أسباب بحث العديد من الدول الانضمام لمجموعة البريكس

قبل يوم من انطلاق قمة المجموعة.. البريكس تسعى لتحقيق توازن بالعلاقات الدولية

الإحصاء : 5.3 % ارتفاعاً في صادرات مصر لدول البريكس خلال 2022

ترشيحاتنا

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الأوضاع في فلسطين وليبيا والسودان

الإطاحة بـ زيلينسكي.. تحذير أمريكي للرئيس الأوكراني بشأن التفاوض مع روسيا

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بالدقهلية

رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

تفاصيل حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ في قضية الموظفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ