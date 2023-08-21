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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل يوم من انطلاق القمة.. ماذا لو انضمت السعودية إلى مجموعة البريكس؟

السعودية ومجموعة
السعودية ومجموعة البريكس

قالت وكالة أسوشيتيد برس في تقرير لها، إن توسع منظمة البريكس عبر الدول التي تقدمت بطلبات للانضمام إليها مثل المملكة العربية السعودية سيشكل انتصارًا أخلاقيًا لـ روسيا والصين.

ووفقًا للبروفيسور أليكسيس هابيارمي من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة جوهانسبرج، فإن انضمام جهات فاعلة رئيسية مثل المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس سيعزز المكون الاقتصادي لها.

وقال المبعوث الهندي السابق للرياض تلميز أحمد لأسوشيتد برس، إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس "سيضفي أهمية غير عادية على هذا التجمع".

وتقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، الجزائر والأرجنتين ومصر وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة. 

ومن المقرر أن تتم مناقشة التوسع على هامش قمة البريكس يومي 22 و24 أغسطس في جنوب إفريقيا، حيث سيصبح أكبر اجتماع لقادة دول الجنوب في السنوات الأخيرة.

وتمت دعوة قادة 54 دولة أفريقية لحضور القمة، وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو كونفرانس حيث سيمثل روسيا شخصيا وزير الخارجية سيرجي لافروف.

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