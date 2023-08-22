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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| عوامل تؤثر على الشعور بالحب وعلاقته بجواز الصالونات.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة


شاركت الفنانة هنا الزاهد ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

عوامل غريبة يمكن أن تؤثر على الشعور بالحب.. اعرفها

تختلف المشاعر من شخص لآخر ويتردد على أذهان الجميع أن هناك مجموعة من الظروف تؤثر على مشاعر الحب فما هي :

هل الرجل يشعر بالحب من خلال جواز الصالونات وعدم المعرفة التامة بالفتاة

يحلم الكثير من الأشخاص بالحب ولكن أقترح رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك سؤال، هل الرجل يشعر بالحب من خلال جواز الصالونات وعدم المعرفة التامة بالفتاة من قبل ؟

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