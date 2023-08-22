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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قواعد إتيكيت تناول الطعام على شاطئ البحر

قواعد إتيكيت تناول
قواعد إتيكيت تناول الطعام على شاطئ البحر

نقابل بعض الأشخاص في حياتنا، ونلاحظ عليهم اتباعهم لأبسط قواعد الإتيكيت في كل شيء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فهل تعرف أن التنزه ورحلات الشواطئ لها قواعد إتيكيت؟.

وإليك بعض القواعد الأساسية لـ إتيكيت تناول الطعام على شاطئ البحر، والتي أوضحتها خبيرة الإتيكيت هبة إسلام، لـ"صدى البلد"، وتشمل ما يلي:

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قواعد إتيكيت تناول الطعام على شاطئ البحر

النظافة الشخصية: قبل أن تبدأ في تناول الطعام، يجب أن تتأكد من نظافة يديك. استخدم المياه العذبة والصابون إذا كانت متاحة، وإلا فاستخدم مناديل مبللة لتنظيف يديك جيدًا.

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الجلوس بشكل مناسب: قد يكون من المتعارف عليه تناول الطعام وأنت تجلس على منشفة أو كرسي شاطئ. قم بترتيب منطقة جلوسك بشكل مناسب وأكثر راحة.

استخدام الأواني المناسبة: استخدم الأواني المناسبة لتناول الطعام، مثل الصحون البلاستيكية أو الأطباق الورقية والأكواب البلاستيكية. يفضل تجنب استخدام الأطباق الزجاجية أو السيراميكية لتفادي الكسر والإصابات المحتملة.

التخلص من النفايات بشكل صحيح: قم بتجهيز أكياس أو حاويات للنفايات وضعها بالقرب منك للتخلص من النفايات بشكل صحيح. يجب عليك عدم ترك النفايات ملقاة على الشاطئ، واحرص على ترك المكان نظيفًا بعد انتهاء وجبتك.

احترام الآخرين: قد يكون الشاطئ مزدحمًا بالناس، لذا يجب أن تحترم مساحة الآخرين وتحاول ألا تعرقل مرورهم. حاول أن تكون هادئًا وتجنب إصدار أصوات مزعجة أو تسبب إزعاجًا للآخرين.

تجنب إلقاء الطعام: يجب أن تحاول تجنب إلقاء الطعام أو التسبب في فوضى عند تناول الطعام. حافظ على نظافة المكان ولا تسبب إزعاجًا للآخرين بالطعام المتناثر.

الالتزام بالقوانين المحلية: تأكد من معرفة القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بتناول الطعام على الشاطئ. قد تكون هناك بعض القيود أو القواعد الخاصة بمنطقة الشاطئ التي تزورها، فتأكد من الامتثال لها.

وأشارت إلى أن هذه بعض القواعد الأساسية للإتيكيت عند تناول الطعام على شاطئ البحر، لافتة إلى أن الهدف الأساسي، هو أن تستمتع بوجبتك بطريقة مريحة، وتظهر الاحترام للآخرين، وتقدير البيئة المحيطة.

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