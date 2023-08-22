طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن خلال دقائق

تقدم الشيف هدي زعرب، طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن في أسرع وقت، لن تأخذ منك سوى دقائق معدودة .



المكونات لعمل أقراص جوز الهند



2 كوب جوز هند

1 كوب سكر أبيض

4 بياض بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قشر ليمون



طريقة عمل أقراص جوز الهند



شغلي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم في الخلاط الكهربائي، اخفقي زلال البيض جيدا؛ حتى تحصلي على مزيج كريمي.

أضيفي السكر والفانيليا وقشر الليمون الحامض، واخفقي من جديد، ثم أضيفي جوز الهند تدريجياً وحركي الخليط.

اسكبي الخليط في قدر، وضعيه على نار هادئة؛ حتى يسخن، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبا لمدة 30 دقيقة.

شكلي أقراص جوز الهند وصفّيها على صينية، ثم أدخليهاإلى الفرن لحوالى 10 دقائق، حتى يحمر وجهها.