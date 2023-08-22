قصة حب رائعة.. يوسف وسلوى ضربا أروع الأمثلة للسند الحقيقي في الحياة

كشف يوسف سمير، أنه ولدت وتعرضت للإصابة بسخونية شديدة، مما سببت لي إعوجاج في العمود الفقري، وسبب شلل في الجزء السفلي من الجسم وكنت راضي بقضاء الله.

وقال يوسف سمير، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه حاولت أن اثبت ان الاعاقة شئ عادي وعشت حياتي بشكل طبيعي ووضعت لنفسي تحديات ان اثبت أنه مش ناقصني حاجة وتفقوت في مجال دراستي.

وتابع يوسف سمير، أنه واجهت تحدي أنه أكون اسرة وعيلة وبحثت عن انسانة تتحملنى ووجدت القلب الحنين في سلوى زوجتي التي تقبلت الوضع ولم تقصر على مدار 17 عاما.

أدعم زوجي

لتؤكد الزوجة سلوي، أنه كنت أواجه انتقادات لزوجي قبل زواجي، ولكن كنت لا استمع لها أو التفت إليها، معلقة “كنت لما بخرج مع زوجي، كنت انا اللي بزق الكرسي عشان اثبت للكل أنه مفيش اي اعاقة هتعيق أنه أساعد وأدعم زوجي”