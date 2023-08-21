مأساة أم غاب عنها ابنها لمدة 11 سنة.. تفاصيل

قالت أم مصطفى، السيدة التي غاب عنها ابنها لمدة 11 سنة “أنا بقالي 11 سنة ماشوفتش ابني وعملت محاضر وكنت ببات على ارصفة الشوارع، ورُحت محافظات كتير عشان اعرف ابني فين ورغم التعب اللي انا فيه لو حد قالي على مكان ابني أجري على المكان على طول”.

وأضافت أم مصطفى، خلال لقائها بـبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انه لدي ثقة أن ملامح ابني لن تتغير بشكل كبير، معلقة “واثقة إن ربنا هيجمعني بابني في يوم من الأيام”.

لا أجد ابني

وتابعت السيدة التي غاب عنها ابنها لمدة 11 سنة: تلقيت العديد من الإتصالات عن مكان ابني، ولكن عندما كنت أذهب إلى المكان لا أجده".

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