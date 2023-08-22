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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاهر أبو زيد: الكرة المصرية تحتاج للتطوير.. والوصول للمونديال لم يعد هدفًا

صدى البلد

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن الكرة المصرية تحتاج للتطوير خلال المرحلة المقبلة ، بعد الابتعاد الفترة الماضية عن البطولات المنتخبات الوطنية.

وأوضح طاهر أبو زيد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الكرة المصرية تحتاج للتطوير، ونرغب فى أن يكون التطوير بداية من الموسم المقبل حتي يكون المنتخب الأول وجميع المنتخبات فى حالتها الطبيعية.

وأضاف:" منتخب مصر فى الماضى استطاع تحقيق البطولات سواء فى الجيل السابق أو جيل حسن شحاتة الذي أضافوا ثلاث بطولات كأس الأمم الأفريقية ، وعلينا أن نعود مرة أخرى للبطولات.

وواصل حديثه:" البطولة المحلية هي الأساس فى العودة من جديد للطريق الصحيح ، والآن أصبحت الوصول لكأس العالم ليس الهدف، بل أصبح الآن علينا التواجد بقوة فى المونديال مثلما قامت المغرب بذلك.

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