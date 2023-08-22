المصري: أحمد عيد فضل الانتقال إلينا رغم مفاوضات البنك الأهلي وبيراميدز

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن أحمد عيد لاعب الزمالك السابق لم يكن مسجلا لدى أي فريق قبل تعاقد المصري معه.



قال الحسيني أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عيد لم يكن مسجلا لأي فريق، واللاعب فضل الرحيل للمصري"



واختتم: "البنك الأهلي وبيراميدز دخلا في مفاوضات مع اللاعب لكن رغبته كانت الانتقال إلى المصري"

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأوليمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.