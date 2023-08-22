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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بجنوب سيناء

ضبط الدقيق المدعم
ضبط الدقيق المدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، من ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك، ومباحث التموين.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أنه جار تكثيف الحملات التموينية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الخاصة بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له، أن الحملة أسفرت عن ضبط 75 شيكارة دقيق مخابز بلدية، مدعم، محملة على سيارتين نصف نقل، بلغ وزنهن نحو 4 أطنان.

وأكد أن هذا الدقيق يجري تهريبه لمخابز القطاع الخاص ويستخدم في المخابز السياحية.

وأشار إلى أنه جرى ضبط المسئولين عن ذلك، والعرض على النيابة العام، والتحفظ على كمية الدقيق بأحد مستودعات الدقيق التابعة للمديرية.

ضبط الدقيق

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ضبط دقيق مدعم السوق السوداء جنوب سيناء

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