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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشديدات أمنية بجنايات الزقازيق تزامناً مع محاكمة الأم المتهمة بالتخلص من ابنها

صدى البلد

شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تشديدات أمنية مكثفة تزامناً مع جلسة محاكمة الأم المتهمة بالتخلص من نجلها .من المقرر أن تتسلم هيئة المحكمة اليوم  تقرير اللجنة الخماسية والتي سبق وتم عرض المتهمة عليها للتأكد من مدي مسئوليتها عن ارتكاب الواقعة.

 

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري فررت تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة، وذلك لجلسة 22 أغسطس لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها .

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وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ  بفاقوس إلى محكمةِ الجناياتِ، بعد ثيوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.

 وأكد بيان  في بيان النائب العام انه قُدِّمَتِ المتهمةُ هناء محمد حسن إلى الجناياتِ لمعاقبتِهَا عمَّا أُسندَ إليها من ارتكابِها جنايةَ انهاء حياة ولدِها الطفلَ البالغَ مِن العُمر خمسَ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، بعدَ أنِ انتهتِ التحقيقاتُ إلى عزمِها على ذلك خوفًا مِن أنْ يُبعدَهُ عنها مطلِّقُها، مدفوعةً برغبتِها الدائمةِ في الِاستئثارِ به.

واستمعت هيئة المحكمة الى "زينب م" شاهدة الاثبات واحدي جارات الام المتهمة ووجهت النيابة سؤال للشاهدة وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمة بعرضها علي احد الأطباء النفسيين لمعرفة حالتها النفسية الحالية وخاصة انها تنفي اصابتها بأي مرض نفسي .

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