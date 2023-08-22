عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

درجة حرارة 50 مئوية.. تصريح غريب لقائد فاجنر: سنجعل أفريقيا "أكثر حرية"

يفجيني بريجوزين قائد
يفجيني بريجوزين قائد فاجنر السابق

اعتبر قائد فاجنر،  يفجيني بريجوزين،  إن تواجد قواته في أفريقيا "يجعل روسيا أعظم في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية"، في مقطع فيديو تم تداوله على المدونات العسكرية الموالية لروسيا، منذ الأمس.

ويظهر في المقطع بريجوزين وهو يحمل بندقية في منطقة صحراوية ويرتدي ملابس مموهة.
وظهر، وخلفه، على مسافة بعيدة، توجد شاحنة ورجلان آخران يرتديان ملابس مموهة.

وذكر قائد فاجنر، إن “درجة الحرارة تزيد عن 50 [درجة مئوية]”، وأن فاجنر تجري عمليات استطلاع وبحث.

ولم تتمكن صحف أمريكا،  من تحديد مكان تصوير المقطع أو التحقق من صحة الفيديو، الذي يأتي بعد أشهر من قيام بريجوزين بتمرد فاشل ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقال بريجوجين في المقطع: “العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية”.
أضاف "دعونا نجعل من هذا كابوسا لداعش والقاعدة وغيرهم من البلطجية. نحن نوظف أبطالًا حقيقيين المحاربين السلافيين القدماء ونستمر في تنفيذ المهام التي وعدنا بأننا سنتعامل معها".

50 درجة 50 مئوية الأفريقي أفريقية إفريقيا العسكرية الروسية القيادة العسكرية الروسية تصريح غريب درجة الحرارة فاجنر منطقة صحراوية يفجيني بريجوزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

موضوعات متعلقة

إجراء انتخابات خلال 3 سنوات| المجلس العسكري في النيجر يقترح حلا للخروج

موسكو: مقاتلة روسية تدمر "قارب استطلاع" أوكرانيا في البحر الأسود

بعد ظهور متحورات جديدة.. كيف ارتفعت أسهم شركات لقاحات كورونا في لحظة؟

ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوى في أمريكا.. تفاصيل

انتصار تاريخي لكوكب الأرض.. استفتاء غريب في الإكوادور ضد النفط

زيلينسكي يعلن مشاركة اليونان في تدريبات F-16 للطيارين الأوكرانيين

شاهد ما فعله الطقس البارد بحرائق غابات كندا المروعة

محطته الأخيرة.. ماذا يفعل زيلينسكي في أثينا اليوم؟

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش سبتمبر 2023 | استعدادات مكثفة وتيسيرات لكبار السن

بعد مقارنة محمد رمضان بالعندليب.. شريف خير الله يرد على محمد شبانة

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

بدء امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بالصور.. استلم تذكرة قطار السكة الحديد من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المحطة

بالقانون.. غرامة 200 جنيه لمن يسمي أبناءه بهذه الأسماء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ