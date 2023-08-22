درجة حرارة 50 مئوية.. تصريح غريب لقائد فاجنر: سنجعل أفريقيا "أكثر حرية"

اعتبر قائد فاجنر، يفجيني بريجوزين، إن تواجد قواته في أفريقيا "يجعل روسيا أعظم في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية"، في مقطع فيديو تم تداوله على المدونات العسكرية الموالية لروسيا، منذ الأمس.

ويظهر في المقطع بريجوزين وهو يحمل بندقية في منطقة صحراوية ويرتدي ملابس مموهة.

وظهر، وخلفه، على مسافة بعيدة، توجد شاحنة ورجلان آخران يرتديان ملابس مموهة.

وذكر قائد فاجنر، إن “درجة الحرارة تزيد عن 50 [درجة مئوية]”، وأن فاجنر تجري عمليات استطلاع وبحث.

ولم تتمكن صحف أمريكا، من تحديد مكان تصوير المقطع أو التحقق من صحة الفيديو، الذي يأتي بعد أشهر من قيام بريجوزين بتمرد فاشل ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقال بريجوجين في المقطع: “العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية”.

أضاف "دعونا نجعل من هذا كابوسا لداعش والقاعدة وغيرهم من البلطجية. نحن نوظف أبطالًا حقيقيين المحاربين السلافيين القدماء ونستمر في تنفيذ المهام التي وعدنا بأننا سنتعامل معها".