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رئيس التحرير
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منها كورونا.. أمجد الحداد يكشف أسباب وأعراض ضبابية الدماغ أو التشتت الذهني

الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن ضبابية الدماغ هو مصطلح قديم ولكنه ظهر جدا فى الفترة الأخيرة فى متلازمة ما بعد كورونا، لأن هناك الكثير مما عانوا منه، مشيرا إلى أن سببه هو وجود قصور فى الدورة الدموية المخية، وتلك الضبابية تكون عبارة عن اضطراب ذهني يجعل الشخص مشتت ذهنيا ولا يستطيع عمل أكثر من شئ فى نفس الوقت ولديه نوع من النسيان.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أسباب ضبابية الدماغ الطبية هي الجلطة أو الاضطراب الذهني أو تناول معادن ثقيلة مثل: النيكل أو الذئبق وخلافه، أو بسبب فيروس كورونا مؤخرا، موضحا أن هناك بعض متاعفين كورونا يحدث لهم نوع من العاصفة المناعية، أى إصابة الأجسام المضادة جزء من جسم الإنسان، والتي من الممكن أن تؤثر على الرئة أو جلده أو الدورة الدموية التي تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى الضبابية.

وتابع الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أن الضبابية هي شرود واضطراب ذهني لا يستطيع عمل عدة مهام، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتعرض كبار السن إلى ضبابية الدماغ كمرحلة ما قبل الزهايمر، ولكن كورونا لا ترتبط بالسن، ولكن ما يصابون بها أكثر هم كبار السن.

أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ضبابية الدماغ كورونا إضطراب ذهني

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