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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يدخل مصر.. المصل واللقاح توجه نصائح للوقاية من إيريس

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن المتحور EG.5، لم يدخل مصر حتى الآن، موضحا أن بداية الخريف هو موسم انتشار الفيروسات التنفسية كـ نزلات البرد والأنفلونزا، موضحا أن التحور لم يثبت دخوله إلى مصر حتى الأن.

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن كورونا أصبح أقرب لدور البرد، منوها بأنه يتجه نحو الأضعف من ناحية مضاعفاته وأعراضه الخطيرة التي كانت موجودة بالموجة الأولى والثانية.

وأشار إلى أن تحورات كورونا أصبحت ضعيفة لدرجة عدم القدرة على التمييز بينها وبين نزلات البرد العادية، منوها بأن فيروس "إيريس" سريع الانتشار وأعراضه متوسطة ونسب الوفيات بالدول التي انتشر بها ليست عالية بشكل كبير.

نصائح لتقوية المناعة

وطمأن المصريين، قائلا: "أن 90% من نزلات البرد يمكن أن تُعالج من خلال أدوية البرد التقليدية، مؤكدا ضرورة تقوية المناعة من خلال تناول الغذاء الصحي، وشرب السوائل التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والجوافة، بجانب البروتين المتوازن والتكثيف من تناول الفواكه والخضراوات.

وشدد، على أهمية ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، والبعد عن التدخين، والنوم عدد ساعات لا تقل عن 7 ساعات يوميا، مشيرا إلى أن التوتر والخوف المرضي من الإصابة يزيد من نسب حدوثها ومضاعفاتها الخطيرة.

وتابع، أنه يجب الحذر وأخذ الاحتياطات خاصة لكبار السن الذين عليهم ارتداء الكمامة وأخذ الإجراءات الاحترازية، محذرا: "المضادات الحيوية ليس لها دور علاجي في علاج العدوى التنفسية، وتضعف المناعة".  

المناعة EG 5 الفيروسات التنفسية نزلات البرد الأنفلونزا كورونا

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