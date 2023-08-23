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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحيرة النيزك.. عجائب طبيعية تنبض بالسر والجمال في مرسى علم| شاهد

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تتمتع سواحل مرسى علم بجاذبية خاصة تفردها عن غيرها من الشواطئ، حيث تحتفظ بطابعها البكر الذي لم يتأثر بضغط الزوار. وفي هذا السياق، يبرز شاطئ النيزك كواحد من تلك الوجهات الساحرة، حيث يستقطب الزوار ببحيرته الغامضة التي لم يتم تفسير أصلها بعد.

تتميز بحيرة النيزك بجاذبية لا تقاوم، حيث تتسم مياهها بالبرودة في فصل الصيف والدفء في الشتاء، ما يجعلها وجهة مميزة للاستجمام والاستمتاع بالمياه الطبيعية طوال العام. يقول عصام الشربيني، مدير مركز غوص بحيرة النيزك، إنها تقع على بعد 14 كيلومترًا جنوب مرسى علم، وتمتاز بالهدوء والسكينة نتيجة للطريق الخاص المؤدي إليها، مما يجعلها وجهة مثالية لمن يبحثون عن تجربة فريدة من نوعها.

 

وفي هذا السياق، يشير أحد مشايخ العبابدة، منصور القلعانى، إلى أن بحيرة النيزك هي عبارة عن حفرة عميقة على شاطئ البحر تحيط بها اليابسة من كل الجهات، مما يمنحها مظهر حمام سباحة طبيعي. ويضيف: "قمنا بتسميتها بالنيزك نظرًا لاعتقادنا أن نيزكًا قد سقط في هذه المنطقة، مما أدى إلى تشكل تلك الحفرة الساحرة".

بالإضافة إلى جمال بحيرة النيزك نفسها، فإنها تحتوي على مياه صافية ونقية بشكل استثنائي. وتدور حولها أسطورة مثيرة تروي وقوع نيزك من السماء إلى الأرض، ما أضاف لهذا المكان سحرًا وجاذبية خاصة. توفر مياه البحيرة تجربة مميزة للسباحة والاستجمام، حيث تناسب درجات حرارتها مختلف فصول السنة.

 

تشتهر بحيرة النيزك بشهرتها العالمية، حيث يتساءل العديد من السياح القادمين إلى مرسى علم عن هذا المكان الفريد. تُعَدّ البحيرة جوهرة طبيعية تعكس جمال السواحل المصرية وتعزز من تجربة السياح والمسافرين الباحثين عن مناظر طبيعية استثنائية تنسجم مع هدوء البيئة المحيطة.

مرسى علم بحيرة النيزك المياه الطبيعية تجربة فريدة من نوعها شاطئ البحر مشايخ العبابدة

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